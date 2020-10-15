Митингующие пытаются перекрыть движение по проспекту Чингиза Айтматова

В Бишкеке около гостиницы «Иссык-Куль» проходит митинг сторонников премьер-министра Садыра Жапарова.

Участники акции протеста требуют отставки спикера Жогорку Кенеша Каната Исаева и самороспуска парламента.

На митинге присутствует около 1 тысячи человек.

Часть протестующих пыталась перекрыть проспект Чингиза Айтматова. Другие сторонники главы кабмина просят не препятствовать дорожному движению.

Некоторые участники акции протеста потребовали от инициаторов перекрытия дороги вернуться к зданию гостиницы, где находится основная масса людей. На трассе образовалась пробка.