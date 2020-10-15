В Кыргызстане за сутки выявили 388 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 59 случаев, Оше — 55, Чуйской области — 19, Ошской — 50, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 83, Таласской — 16, Нарынской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 50 тысяч 589 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.