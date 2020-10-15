Пробки на Токтогула: аварийно-восстановительные работы завершат 20 октября

На улице Токтогула в Бишкеке идут аварийно-восстановительные работы теплосети. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

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По ее данным, 12 октября при обследовании тепловой сети специалисты выявили повреждение на участке между улицами Логвиненко и Тоголока Молдо.

Для устранения утечки с 13 октября приступили к ремонту теплосети с частичным перекрытием проезжей части. Окончание работ с полным открытием улицы Токтогула планируется на 20 октября.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит извинения за временно причиненные неудобства.