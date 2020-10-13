Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву пока не избрали меру пресечения

Алмазбеку Атамбаеву еще не вручили уведомление о подозрении. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывший глава государства до сих пор содержится в СИЗО ГКНБ, несмотря на то, что есть постановление суда о домашнем аресте.

«В ГКНБ говорят, что Атамбаев обвиняется в массовых беспорядках, однако никаких официальных документов ему не вручили. Срок задержания в 48 часов уже истек, но меру пресечения ему не избрали. Непонятно, почему бывшего президента держат под стражей», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.