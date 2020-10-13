11:47
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Дело Алмазбека Атамбаева

Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву пока не избрали меру пресечения

Алмазбеку Атамбаеву еще не вручили уведомление о подозрении. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывший глава государства до сих пор содержится в СИЗО ГКНБ, несмотря на то, что есть постановление суда о домашнем аресте.

«В ГКНБ говорят, что Атамбаев обвиняется в массовых беспорядках, однако никаких официальных документов ему не вручили. Срок задержания в 48 часов уже истек, но меру пресечения ему не избрали. Непонятно, почему бывшего президента держат под стражей», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169027/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
Правовой тупик. Политиков призывают отказаться от амбиций для сохранения страны
Найден военный грузовик, угнанный во время беспорядков в Бишкеке
Осужденный Дуйшенбек Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ
Комендантский час в Бишкеке. Как добираться до больниц через блокпосты
В Бишкеке сотрудники «Тазалыка» восстанавливают разбитую митингующими брусчатку
К поддерживающим Курсана Асанова присоединились сторонники Атамбаева
В кабинетах «Белого дома» разграблены сейфы. Книги оказались никому не нужными
Одним кадром. Как выглядит пресс-комната для СМИ после штурма «Белого дома»
Правовой тупик. Сооронбай Жээнбеков обязан выполнить обещание и провести выборы
Осужденный Айбек Калиев добровольно вернулся в исправительную колонию
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
11:41
Никто не давил. Мирлан Бакиров об утверждении Садыра Жапарова премьером Никто не давил. Мирлан Бакиров об утверждении Садыра Жа...
11:39
COVID-19. В мире заразились 37,8 миллиона, умерли более 1 миллиона человек
11:35
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву пока не избрали меру пресечения
11:30
Правовой тупик. Политиков призывают отказаться от амбиций для сохранения страны
11:28
Чиновники вновь изучают возможность возобновления учебы в школах