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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 37,8 миллиона, умерли более 1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 397 тысяч 237. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 37 миллионов 801 тысяча 526 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 804 тысячи 199), Индии (7 миллионов 175 тысяч 880), Бразилии (5 миллионов 103 тысячи 408), России (1 миллион 305 тысяч 93), Колумбии (919 тысяч 804), Аргентине (903 тысячи 730), Испании (888 тысяч 968), Перу (851 тысяча 171) и Мексике (821 тысяча 45).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 26,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 187 тысяч 371 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 80 тысяч 680. За сутки показатель вырос на 4 тысячи 738 человек. В том числе в США скончались 215 тысяч 85 человек, Бразилии — 150 тысяч 689, Индии — 109 тысяч 856, Мексике — 83 тысячи 945 и Великобритании — 42 тысячи 965.

В Кыргызстане зарегистрировали 49 тысяч 871 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 901, Узбекистане — 61 тысячу 319, Таджикистане — 10 тысяч 260.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169026/
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