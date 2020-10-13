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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бишкек ежедневно охраняют до тысячи дружинников. Какие у них полномочия

Дружинники продолжат заступать на дежурства в Бишкеке. Патрулировать город они будут до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется. Об этом 24.kg сообщил глава Союза народных дружин Данияр Тербишалиев.

«Накануне вечером мы распределили 500 человек по 15 блокпостам. Еще столько же дружинников находится в резерве. Дежурим в три смены: днем, вечером и с наступлением комендантского часа. Дежурства проходят совместно с милицией и военными. Все наши действия согласованы, поскольку в ДНД гражданские люди. У нас нет полномочий на задержание правонарушителей, проверку документов у граждан или осмотр автотранспорта. Это задача правоохранителей. Хочу отметить, что взаимодействие между нами и силовиками хорошее», — сказал Данияр Тербишалиев.

Он также отметил, что помимо патрулирования ДНД занимается подвозом горячего питания для силовиков, дежурящих на блокпостах города.

Напомним, что комендантский час на территории города Бишкека в период чрезвычайного положения действует с 22.00 до 5.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168996/
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