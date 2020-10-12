Режим ЧП в Бишкеке. Комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00

Комендантский час на территории города Бишкека в период чрезвычайного положения будет действовать с 22.00 до 5.00. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Требование его соблюдения распространяется на всех граждан и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих поддержке жизнедеятельности столицы. Сейчас готовится соответствующий приказ коменданта.

Напомним, что чрезвычайное положение введено на территории города Бишкека на период с 20.00 12 октября до 7.00 19 октября 2020 года.