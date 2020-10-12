Суд изберет меру пресечения подозреваемым в организации массовых беспорядков

Первомайский районный суд Бишкека сегодня изберет меру пресечения подозреваемым в организации массовых беспорядков. Об этом 24.kg сообщили юристы.

По словам Чинары Джакупбековой, уведомление о подозрении пока не вручено экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову, члену политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлану Султанбекову. «Они проходят подозреваемыми по факту массовых беспорядков. Но какие именно действия им вменяются, не уточняется», — отметила Чинара Джакупбекова.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев рассказал, что его подзащитному тоже пока не вручено уведомление о подозрении. «Если не предъявят, то должны отпустить под домашний адрест. Есть постановление суда. У Атамбаева судимость по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Но исполнение приговора до завершения судебного разбирательства по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года приостановлено», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что под домашний арест отпущены и другие фигуранты уголовного дела по Кой-Ташу, в том числе и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Последний был также задержан и водворен в ИВС по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября. Уведомление о подозрении его адвокаты также не получали.