11:04
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Суд изберет меру пресечения подозреваемым в организации массовых беспорядков

Первомайский районный суд Бишкека сегодня изберет меру пресечения подозреваемым в организации массовых беспорядков. Об этом 24.kg сообщили юристы.

По словам Чинары Джакупбековой, уведомление о подозрении пока не вручено экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову, члену политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлану Султанбекову. «Они проходят подозреваемыми по факту массовых беспорядков. Но какие именно действия им вменяются, не уточняется», — отметила Чинара Джакупбекова.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев рассказал, что его подзащитному тоже пока не вручено уведомление о подозрении. «Если не предъявят, то должны отпустить под домашний адрест. Есть постановление суда. У Атамбаева судимость по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Но исполнение приговора до завершения судебного разбирательства по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года приостановлено», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что под домашний арест отпущены и другие фигуранты уголовного дела по Кой-Ташу, в том числе и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Последний был также задержан и водворен в ИВС по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября. Уведомление о подозрении его адвокаты также не получали. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168829/
просмотров: 839
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекская станция скорой помощи продолжает работать в усиленном режиме
ГУВД Бишкека: Обстановка в столице Кыргызстана спокойная
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня
Равшан Джеенбеков вызван на допрос в ГКНБ
Режим ЧП в Бишкеке. Вызовов в скорую помощь ночью не поступало
Беспорядки в Бишкеке. Фарид Ниязов задержан на 48 часов
Центр Бишкека. 11 октября. Фоторепортаж
Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили
События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Комендантский час в Бишкеке. Как будет работать международный аэропорт «Манас»
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
11:03
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 127 человек В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоров...
10:51
Суд изберет меру пресечения подозреваемым в организации массовых беспорядков
10:42
Встреча Сооронбая Жээнбекова с Розой Отунбаевой. О чем они говорили
10:36
Бишкекская станция скорой помощи продолжает работать в усиленном режиме
10:28
Почему утверждение Садыра Жапарова спорно, рассказал Тамерлан Ибраимов