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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Темирлан Султанбеков объявил голодовку

Задержанный в рамках уголовного дела по факту массовых беспорядков сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, сейчас он находится в ИВС ГУВД Бишкека.

«Со слов моего подзащитного, его пугали пытками. Кроме того, по его словам, следователи не могут объяснить, за что конкретно задержали его», — сказала Чынара Джакупбекова.

Чынары Джакупбековой
Фото Чынары Джакупбековой. Темирлан Султанбеков объявил голодовку

Напомним, в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

Вчера Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего президента допрошены и отпущены под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168781/
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