Беспорядки в Бишкеке. Равшан Джеенбеков вышел с допроса

Экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова допросили в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Известно, что допрос касался беспорядков 6 октября.

«Задали несколько вопросов и отпустили», — написал он.

Напомним, что в ночь на 6 октября из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

Вчера Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего президента допрошены и отпущены под домашний арест.