Журналисты призывают власти обеспечить возможность работы в условиях угроз

Медиаорганизации Кыргызстана обеспокоены фактами нападений и угроз со стороны сторонников разных политических сил в адрес осуществляющих свою профессиональную деятельность по освещению происходящих в стране событий журналистов и редакций СМИ.

9 октября 2020 года в ходе освещения митинга сторонников политика Садыра Жапарова у здания Дома правительства корреспондент «Азаттык Медиа» подвергся угрозам со стороны участников митинга, которые заявили, что редакция «неправильно» освещает митинг. Один из угрожающих заявил, что они намерены прийти в офис «Азаттыка», и потребовал от корреспондента покинуть площадь. По словам журналиста, его тянули за руки и пнули в ногу. В целях личной безопасности корреспонденту пришлось прекратить вещание и покинуть площадь.

В связи с поступлением многочисленной информации из разных источников о том, что на офисы ряда СМИ планируются нападения, редакции «Азаттык Медиа», ИА «24.kg», «Sputnik Кыргызстан» и Kaktus.media обратились к добровольным движениям с просьбой обеспечить безопасность их офисов. В результате, в отсутствие возможности обеспечения безопасности со стороны правоохранительных органов, офисы этих изданий защищали добровольные дружинники.

Днем 10 октября группа из 25-30 человек пришла к офису редакции «Sputnik Кыргызстан», где они угрожали физической расправой и требовали незамедлительно отправить корреспондента для освещения митинга в поддержку Садыра Жапарова. Как сообщает редакция, группа мужчин заявила, что они «дают редакции Sputnik 30 минут», иначе выломают дверь, устроят погром и расправятся с охранником. Эти же угрозы прозвучали со стороны митингующих в поддержку Садыра Жапарова на Старой площади возле Дома правительства.

Участники митинга высказали недовольство СМИ, которые занимаются освещением событий, как «Азаттык Медиа», Kaktus.media, ИА «Sputnik Кыргызстан» и паблики «Лимон», ОМКС, «Маалымат», «Беспредел».

10 октября на блокпосту недалеко от Кой-Таша военнослужащие препятствовали работе иностранных журналистов сообщила редакция Kaktus.media. Из материала следует, что военные не давали вести съемку на блокпосту представителям РИА Новости, ТАСС, Associated Press и др.

История независимого Кыргызстана не раз доказывала о важности работы журналистов, в особенности при освещении протестных акций. Во время событий 2005, 2010 годов именно журналисты независимых СМИ боролись с информационным вакуумом, освещая происходившие в те дни события.

Сегодня участившиеся нападения, угрозы и давление на журналистов и редакции СМИ свидетельствуют о серьезной угрозе свободе прессы и свободе доступа к информации, гарантированным статьями 31, 33 Конституции КР.

Мы призываем власть обеспечивать журналистам возможность работать в безопасных условиях без угрозы физического и психологического давления для того, чтобы население постоянно было информировано об общественно важных вопросах, затрагивающих интересы всех граждан. Государство должно неукоснительно выполнять свои обязательства по защите свободы слова и созданию условий для работы журналистов в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством.

Мы призываем власть надлежащим образом отреагировать на вышеуказанные факты угроз в адрес журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность и обеспечивающих граждан всей страны доступом к информации.