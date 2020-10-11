Коронавирус в Кыргызстане. В Кыргызско-Турецкой больнице не осталось мест

В Кыргызско-Турецкой больнице не осталось мест для пациентов с COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врач-хирург Эрмек Исмаилов.

По его словам, был открыт дополнительный стационар.

В пресс-центре Министерства здравоохранения сообщили 24.kg, что накануне больных с COVID-19 начал принимать Национальный госпиталь.

«В Бишкеке пациентов с COVID-19 принимают Городская клиническая больница № 1, больница кыргызско-турецкой дружбы, Национальный центр фтизиатрии и Национальный госпиталь. При необходимости будут развернуты койки и в других организациях здравоохранения», — отметили в ведомстве.

Вчера в республиканском штабе сообщили, что количество новых случаев за сутки составило 307, смертей — 5. «Это новый рекорд за последние дни и месяцы», — отметили в штабе.