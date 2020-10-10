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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

ГКНБ опровергает задержание сыновей Атамбаева

ГКНБ опровергает, что задержаны сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр и Сеид. 

По данным ведомства, в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Сыновья на свободе. Задержан также Фарид Ниязов. 

Напомним, что Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям Уголовного кодекса КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168705/
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