ГКНБ опровергает задержание сыновей Атамбаева

ГКНБ опровергает, что задержаны сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр и Сеид.

По данным ведомства, в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Сыновья на свободе. Задержан также Фарид Ниязов.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям Уголовного кодекса КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.