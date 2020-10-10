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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В сквере возле Дома правительства зарезали коня и бросили внутренности

Во время беспорядков в сквере Дружбы народов возле «Белого дома» зарезали лошадь, выпотрошили внутренности и оставили все это на газоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева.

«Нашим ребятам теперь всю эту вонь убирать. Как можно проводить обряд жертвоприношения в центре города», — недоумевает она.

Аида Айдаралиева добавила, что в сквере сломана практически вся поливочная система, которая исправно работала еще с советских времен. В сквере имени Таттыбубу Турсунбаевой, возле парка имени Панфилова, кто-то разводил костры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168656/
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