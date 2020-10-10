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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ущерб городу мог быть больше, если бы на защиту не вышли бишкекчане

«Ущерб городу мог быть больше, если бы на защиту не вышли бишкекчане», — признал мэр столицы Азиз Суракматов во время обхода центральных улиц.

Муниципалитет продолжает подсчитывать ущерб, нанесенный городской инфраструктуре. По предварительным подсчетам, он составляет примерно 20 миллионов сомов.

«С руководителями коммунальных служб обходим центральные улицы, где проходили беспорядки. Смотрим, что разрушено, что необходимо восстановить в первую очередь. На проспекте Чуй в основном сломали брусчатку, бордюры, стойки освещения», — рассказал мэр.

Перед «Белым домов» Азиз Суракматов высказал предложение заменить брусчатку на асфальт. Так, по его мнению, будет и красивее, и смогут ездить велосипедисты. Добавим, что с другой стороны проспекта Чуй в этом году уложили на тротуаре асфальт.

Он отметил, что также пострадали 12 автобусов, 16 машин УПСМ, 7 спецмашин скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168648/
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