Дружинники совместно с правоохранителями будут патрулировать Бишкек

Народные дружинники будут патрулировать Бишкек сегодня ночью. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь Союза народных дружин Элан Абдыкеримов.

Читайте по теме В Бишкеке с 10 октября вводится режим ЧП и комендантский час

По его словам, волонтеры будут охранять столицу совместно с военными, правоохранительными органами и представителями силовых структур.

Отметим, что с 10 октября в Бишкеке вводят режим чрезвычайного положения. Комендантом города назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Комендантский час будет действовать с 20.00 до 8.00.

Напомним, ранее президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города Бишкека режим чрезвычайного положения.

Сегодня в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова.

На центральной площади Ала-Тоо, куда пришли последние, между оппонентами произошла стычка. Ранение получил в том числе охранник экс-главы кабмина Темира Сариева.