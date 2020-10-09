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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Дружинники совместно с правоохранителями будут патрулировать Бишкек

Народные дружинники будут патрулировать Бишкек сегодня ночью. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь Союза народных дружин Элан Абдыкеримов.

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По его словам, волонтеры будут охранять столицу совместно с военными, правоохранительными органами и представителями силовых структур.

Отметим, что с 10 октября в Бишкеке вводят режим чрезвычайного положения. Комендантом города назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Комендантский час будет действовать с 20.00 до 8.00.

Напомним, ранее президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города Бишкека режим чрезвычайного положения.

Сегодня в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова.

На центральной площади Ала-Тоо, куда пришли последние, между оппонентами произошла стычка. Ранение получил в том числе охранник экс-главы кабмина Темира Сариева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168586/
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