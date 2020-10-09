Заседание Жогорку Кенеша пройдет в госрезиденции

Завтра, 10 октября, депутаты Жогорку Кенеша соберутся на заседание. Об этом 24.kg сообщили в парламенте.

По их данным, встреча пройдет в государственной резиденции.

«Депутаты обсудят ситуацию в стране и все проблемы. Многие нардепы готовы собраться, поэтому кворум будет», — отметили в Жогорку Кенеше.

Отметим, это не первая попытка депутатов собрать кворум. Ранее группа парламентариев пыталась провести заседание в Доме кино, другая — в отеле «Достук». Последние выдвинули кандидатуры спикера и премьер-министра.

Выдвинутый частью депутатов на пост спикера Мыктыбек Абдылдаев заявил, что нардепы соберут кворум в ближайшие сутки, поскольку с утверждением указа о ЧП затягивать нельзя. В конституционном законе прописаны сроки.

Отметим, что глава правовой клиники «Адилет» ранее заявила, что «пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он недействительный».