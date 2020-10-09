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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Чрезвычайное положение. Указ должен утвердить Жогорку Кенеш

Указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке должен быть утвержден Жогорку Кенешем. Об этом 24.kg сообщила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

«Пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он недействительный. Пока ЖК не соберется на сессию и не утвердит его, пока этот указ не будет опубликован в СМИ за подписью президента, он не имеет юридической силы», — отметила она.

Отметим, что в статье 9 Конституционного закона «О введении чрезвычайного положения» указано, что Жогорку Кенеш своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях территории Кыргызской Республики или отменить его.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168538/
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