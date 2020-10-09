Алмазбек Атамбаев выступает перед митингующими у здания «Форума»

Бывший президент Алмазбек Атамбаев выступает у здания «Форума».

По его словам, если бы ему нужна была власть, то он бы остался на второй срок. «Меня очень многие уговаривали, в том числе и президенты других стран, и даже одной европейской. Я специально создал прецедент для мирной передачи власти. Атамбаеву нужна не власть. Вся молодежь, вы все мне как дети. Я и в 2010 году выступал против временного правительства, потому что не должно быть беззакония», — сказал он.

«Увидите пьяного — это провокатор, кто прячет лицо — это провокатор. И ГКНБ помогает преступникам», — считает он.

Алмазбек Атамбаев заверил, что он не раздает деньги. «Я только из тюрьмы вышел. У моей супруги Раи все счета арестованы. Моя Рая ходила по 500 сомов занимала», — сказал Атамбаев.

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо намерены собраться партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина.