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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Алмазбек Атамбаев выступает перед митингующими у здания «Форума»

Бывший президент Алмазбек Атамбаев выступает у здания «Форума».

По его словам, если бы ему нужна была власть, то он бы остался на второй срок. «Меня очень многие уговаривали, в том числе и президенты других стран, и даже одной европейской. Я специально создал прецедент для мирной передачи власти. Атамбаеву нужна не власть. Вся молодежь, вы все мне как дети. Я и в 2010 году выступал против временного правительства, потому что не должно быть беззакония», — сказал он.

«Увидите пьяного — это провокатор, кто прячет лицо — это провокатор. И ГКНБ помогает преступникам», —  считает он.

Алмазбек Атамбаев заверил, что он не раздает деньги. «Я только из тюрьмы вышел. У моей супруги Раи все счета арестованы. Моя Рая ходила по 500 сомов занимала», — сказал Атамбаев.  

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо намерены собраться партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168504/
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