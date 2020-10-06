Безнадзорное министерство. Непонятно, кто сейчас руководит МВД Кыргызстана

До сих пор неясно, кто руководит Министерством внутренних дел Кыргызстана. Пресс-служба ведомства пока недоступна для комментариев.

Из собственных источников стало известно, что на руководящий пост могут претендовать несколько человек — это бывший замминистра Курсан Асанов, назначенный комендантом Бишкека, бывший в 2009 году замминистра МВД Манас Акматбеков и назначенный и. о. главы ГУВД Бишкека Рафик Мамбеталиев.

«Кашкар Джунушалиев еще не подал в отставку и чисто юридически все еще остается главой МВД, однако с утра в здании министерства его никто не видел. Приезжал назначенный и. о. главы ГУВД Рафик Мамбеталиев. После него в здании появился Манас Акматбеков. Кто из них возглавит министерство, непонятно. Ведутся переговоры, о сути которых личному составу не сообщают», — отметил собеседник редакции.