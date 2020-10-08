События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

В Кыргызстане продолжается политический кризис. Вчера ситуация практически не изменилась — легитимными по-прежнему остаются и президент, и Жогорку Кенеш, но они пока не вернулись к управлению государством. Созданные координационные советы никаких значимых решений так и не приняли.

Ночь в Бишкеке прошла спокойно. Город патрулировали народные дружинники. О столкновениях и попытках грабежей сообщения не поступали.

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