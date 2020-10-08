09:32
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

В Кыргызстане продолжается политический кризис. Вчера ситуация практически не изменилась — легитимными по-прежнему остаются и президент, и Жогорку Кенеш, но они пока не вернулись к управлению государством. Созданные координационные советы никаких значимых решений так и не приняли.

Ночь в Бишкеке прошла спокойно. Город патрулировали народные дружинники. О столкновениях и попытках грабежей сообщения не поступали.

24.kg продолжает освещать происходящее в Кыргызстане и ведет текстовую трансляцию. Лента постоянно обновляется.

изменить порядок

09:26
08.10.2020

Сегодня банки Кыргызстана частично возобновляют работу. Для создания условий своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, обеспечения населения наличными деньгами и учитывая сложившуюся ситуацию в стране, финансовым организациям рекомендуется определить время работы с 9.00 до 15.00.

09:06
08.10.2020

Число людей, пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке, увеличивается. В организации здравоохранения за медицинской помощью, по официальным данным, обратились 1 тысяча 2 пострадавших. Стационарное лечение получают на данный момент 204 пациента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168220/
просмотров: 2380
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. За медицинской помощью обратились более тысячи человек
Ситуация в Кыргызстане. Бизнес-сообщество выступило с экстренным обращением
В Бишкеке неизвестные пытались ворваться в кафе
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бардак после беспорядков. Список самозванцев растет
Союз местного самоуправления требует прекратить незаконное самопровозглашение
В Кыргызстане нападают на сотрудников прокуратуры
Прекратите делить портфели. Дружинник Бишкека обратился к политикам
Нас кинули. Сторонники Жапарова объяснили, зачем они ночами бегают по городу
Члены народного координационного совета решают, как вернуться в правовое поле
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
8 октября, четверг
09:30
На площади в городе Ош за ночь установили четыре юрты На площади в городе Ош за ночь установили четыре юрты
09:12
Банки Кыргызстана частично возобновляют свою деятельность
09:07
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
08:49
Беспорядки в Бишкеке. За медицинской помощью обратились более тысячи человек
08:20
Освобождая из тюрем заключенных, митингующие нападали на сотрудников ГСИН