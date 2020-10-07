Ситуация в Кыргызстане. После беспорядков в больницы обратилось 911 человек

По оперативным данным, на 12.30 7 октября всего в организации здравоохранения за медицинской помощью обратились 911 человек, 169 из них — за последние сутки. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, 705 пострадавших после оказания первичной помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 человек с различными травмами госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся консультации соответствующих специалистов, всеми лекарствами они обеспечиваются.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.