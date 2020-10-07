События в Кыргызстане. Генсек ООН внимательно следит за ситуацией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Кыргызской Республике, где вспыхнули протесты в связи с прошедшими 4 октября парламентскими выборами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

«В ходе протестов, как сообщается, один человек погиб и более ста получили ранения. Генеральный секретарь выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей и настоятельно призывает всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию. Генеральный секретарь призывает все стороны вступить в диалог и договориться о дальнейших шагах в рамках Конституции. ООН готова поддержать все усилия, направленные на поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации, в том числе через региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», — говорится в пресс-релизе.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.

В организациях здравоохранения находится 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке.