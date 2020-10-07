09:12
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ситуация в Кыргызстане. В больницах Бишкека находится 768 пострадавших

В организациях здравоохранения находится 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава. 

По его данным, 550 пациентов после оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семеро пострадавших находятся в реанимации. Один мужчина 2001 года рождения скончался.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168011/
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие разбили окна брокерской компании
Депутат парламента объяснил, почему нельзя сейчас распускать состав ЦИК
Как войти в правовое поле: импичмент или добровольная отставка президента
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
Беспорядки в Бишкеке. Сведения о пострадавших в скорую не поступали
Беспорядки в Бишкеке. Дружинники досматривают машины без номеров: ищут мародеров
Кремль прокомментировал события в Кыргызстане
На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они просят поддержки
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
09:10
Жуткая авария в Ленинском. Столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Passat Жуткая авария в Ленинском. Столкнулись Mercedes-Benz и ...
09:07
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
08:58
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие разбили окна брокерской компании
08:54
Неизвестные пытались захватить «Кыргыз темир жолу»
08:52
За время беспорядков в Бишкеке пострадало 11 автобусов