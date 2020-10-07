Ситуация в Кыргызстане. В больницах Бишкека находится 768 пострадавших

В организациях здравоохранения находится 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.
По его данным, 550 пациентов после оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семеро пострадавших находятся в реанимации. Один мужчина 2001 года рождения скончался.
Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.