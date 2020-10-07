События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Вторые сутки в Кыргызстане царит безвластие. Вчера чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку. Освободившиеся места занимали, кто хотел. Были попытки рейдерских захватов. Пострадали горнодобывающие предприятия.

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пока в отставку не ушел. Появились несколько координационных советов, которые пытаются ввести республику в правовое русло, но пока это не получается.

На сегодня легитимной властью остается только Жогорку Кенеш шестого созыва. Но и депутаты пока не могут собрать необходимый кворум, чтобы принять какие-то решения.

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