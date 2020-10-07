События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Вторые сутки в Кыргызстане царит безвластие. Вчера чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку. Освободившиеся места занимали, кто хотел. Были попытки рейдерских захватов. Пострадали горнодобывающие предприятия.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пока в отставку не ушел. Появились несколько координационных советов, которые пытаются ввести республику в правовое русло, но пока это не получается.
На сегодня легитимной властью остается только Жогорку Кенеш шестого созыва. Но и депутаты пока не могут собрать необходимый кворум, чтобы принять какие-то решения.
24.kg продолжает рассказывать о событиях в Кыргызстане и ведет текстовую трансляцию. Лента постоянно обновляется.
За время беспорядков в Бишкеке пострадало 11 автобусов. Об этом 24.kg сообщил начальник управления городского транспорта столичной мэрии Сатыбалды Хакимов. В основном в автобусах побили стекла.
Сегодня с утра в Бишкеке на линии вышли 112 троллейбусов, 105 автобусов и около 650 микроавтобусов.
В больницах Бишкека остаются 768 пострадавших во время беспорядков. По данным пресс-центра Минздрава, 550 пациентов после оказания первичной помощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семеро находятся в реанимации.
Исполнять обязанности мэра Бишкека будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Решение накануне принял Координационный совет по урегулированию ситуации в городе.
Вчера мэр столицы Азиз Суракматов подал в отставку. Народным градоначальником себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома».
Роза Отунбаева, которая возглавляла Кыргызстана после свержения Курманбека Бакиева в 2010 году, призвала все политические силы сесть за стол переговоров. Для спасения авторитета республики на международной арене, «чтобы он совсем не упал, мы должны принять важные решения».
По мнению Розы Отунбаевой, пути выхода из политического кризиса есть. Экс-президент считает весьма важным не допустить прихода в Жогорку Кенеш воров и бандитов.
Она назвала нынешнюю ситуацию борьбой за власть при полном хаосе.
Ночь в Бишкеке выдалась тревожной. Единственными, кто пытался противостоять мародерствам, оказались дружинники. У них произошли стычки с якобы сторонниками Садыра Жапарова. По последним данным, серьезных разрушений в столице нет.
Экс-мэр города Ош Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан. Ночью его встречали в аэропорту южной столицы сторонники. Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию Оша с 2009 по 2013 годы. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.