06:11
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам

Бишкекский координационный совет по урегулированию ситуации в городе информирует, что обстановка стабилизировалась.
 
Уточняется, что в городе к утру все спокойно благодаря инициативным группам, гражданским активистам, молодежным организациям и волонтерам, которые вышли патрулировать улицы столицы и защищать Бишкек от мародеров.
 
Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие громят кафе и магазины

«В целях обеспечения общественного правопорядка и недопущения мародерства мы осуществили выезд по городу. В настоящее время гражданские активисты, которые организовали добровольные народные дружины, — Болот Ибрагимов, Тилек Усупов и другие объединились для защиты столицы под одним знаменем добра», — отметили в совете.

В настоящий момент дружинники оцепили главные улицы и обеспечивают правопорядок. Они ведут четкую скоординированную работу. Дружинники призывают всех водителей, ранее снявших государственные номера, установить их на свои транспортные средства и не нарушать Правила дорожного движения, не поддаваться на провокации.
 
Минувшей ночью толпы молодых людей громили офисы, кафе и рестораны. Дружинники противостояли попыткам мародерства и удержали город под своим контролем.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168005/
просмотров: 983
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
Беспорядки в Бишкеке. Сведения о пострадавших в скорую не поступали
Беспорядки в Бишкеке. Дружинники досматривают машины без номеров: ищут мародеров
Кремль прокомментировал события в Кыргызстане
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие громят кафе и магазины
На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они просят поддержки
Беспорядки в Бишкеке. Около госрезиденции собрались дружинники
Омурбек Суваналиев: Органы милиции и дружинники не допустят мародерства
Беспорядки в Бишкеке. Сообщается, что митингующие идут в сторону госрезиденции
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
05:49
Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех воздержаться от насилия Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех в...
05:39
Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК
05:22
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
05:04
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
03:42
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих просят разойтись, они идут к отелю «Достук»