Бишкекский координационный совет по урегулированию ситуации в городе информирует, что обстановка стабилизировалась.

Уточняется, что в городе к утру все спокойно благодаря инициативным группам, гражданским активистам, молодежным организациям и волонтерам, которые вышли патрулировать улицы столицы и защищать Бишкек от мародеров.

Читайте по теме Беспорядки в Бишкеке. Митингующие громят кафе и магазины «В целях обеспечения общественного правопорядка и недопущения мародерства мы осуществили выезд по городу. В настоящее время гражданские активисты, которые организовали добровольные народные дружины, — Болот Ибрагимов, Тилек Усупов и другие объединились для защиты столицы под одним знаменем добра», — отметили в совете.

В настоящий момент дружинники оцепили главные улицы и обеспечивают правопорядок. Они ведут четкую скоординированную работу. Дружинники призывают всех водителей, ранее снявших государственные номера, установить их на свои транспортные средства и не нарушать Правила дорожного движения, не поддаваться на провокации.