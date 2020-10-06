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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

СДК и СДПК объединились и призывают кыргызстанцев их поддержать

Пресс-служба партии «Социал-демократы Кыргызстана» проинформировала об объединении с членами СДПК, «сохранивших верность ценностям социал-демократии».

В партии назвали события, произошедшие в ночь на 6 октября, историческими. «В очередной раз кыргызский народ, объединенный стремлением к справедливости и свободе, сверг преступную власть», — говорится в тексте.

«Сейчас важнее всего сохранить в Кыргызстане мир и стабильность, обеспечить легитимность новых органов управления страны, провести новые честные выборы, в основе которых будут лежать равные возможности для всех политических сил», — говорится в пресс-релизе.

Сегодня в 14.00 у здания «Форума» СДК планирует провести митинг своих сторонников. Ожидается, что перед собравшимися выступят Алмазбек Атамбаев и Сапар Исаков.

Отмечается, что будут обсуждаться текущая ситуация в Кыргызстане и наиболее безотлагательные меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности в стране.

Всем нам важно объединить усилия! Важно сберечь наш любимый Кыргызстан! Важно сохранить общественный порядок и стабильность!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167831/
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