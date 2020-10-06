Экс-депутат Садыр Жапаров прибыл на площадь Ала-Тоо

Экс-депутат Садыр Жапаров приехал на площадь Ала-Тоо, где собралось около 2 тысяч человек.

Он поздоровался со своими сторонниками, призвал их к спокойствию, рекомендовал разойтись и решать все законным путем. Они скандируют: «Садыр — президент!» Из-за шума Жапаров не может выступить, ему не дают сказать слова.

Отметим, что сегодня в результате беспорядков митингующим удалось захватить «Белый дом» и ГКНБ, а также освободить из закрытых учреждений бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова.

Сообщается также, что часть митингующих отправилась в колонию № 27 в селе Молдовановка, чтобы освободить бывшего премьер-министра Сапара Исакова.