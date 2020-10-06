07:03
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

Экс-депутат Садыр Жапаров прибыл на площадь Ала-Тоо

Экс-депутат Садыр Жапаров приехал на площадь Ала-Тоо, где собралось около 2 тысяч человек.

Он поздоровался со своими сторонниками, призвал их к спокойствию, рекомендовал разойтись и решать все законным путем. Они скандируют: «Садыр — президент!» Из-за шума Жапаров не может выступить, ему не дают сказать слова.

Отметим, что сегодня в результате беспорядков митингующим удалось захватить «Белый дом» и ГКНБ, а также освободить из закрытых учреждений бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова.

Сообщается также, что часть митингующих отправилась в колонию № 27 в селе Молдовановка, чтобы освободить бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167747/
просмотров: 3393
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Суваналиев объяснил, зачем он прибыл в ГКНБ
На площади произошла стычка между митингующими и родными Садыра Жапарова
На площади избили бывшего главу ГРС Тайырбека Сарпашева
На площади митингующие ждут Алмазбека Атамбаева
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит площадь Ала-Тоо сейчас
Беспорядки в Бишкеке. Молодого медика избили до полусмерти
Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие прорвались на территорию «Белого дома»
Беспорядки в Бишкеке. Машина «Тазалыка» нашлась
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
07:02
Бывшего премьер-министра Сапара Исакова освободили из колонии Бывшего премьер-министра Сапара Исакова освободили из к...
07:00
Беспорядки в Бишкеке. Горят кабинеты на нескольких этажах «Белого дома»
06:50
Омурбек Суваналиев объяснил, зачем он прибыл в ГКНБ
06:46
Беспорядки в Бишкеке. Пожар в «Белом доме»: горит кабинет на четвертом этаже
06:41
Из СИЗО-1 митингующие освободили экс-депутата Равшана Джеенбекова