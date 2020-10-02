Минобразования выпустило приказ о возобновлении образовательного процесса в реальном режиме для учеников 2-6-х классов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

В документе приказано начальникам управлений образования мэрий Бишкека и Оша, районных (городских) отделов провести в каждой школе 5 октября дезинфицирующие мероприятия.

«При организации учебного процесса руководствоваться алгоритмом действий по соблюдению санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, утвержденным совместным приказом МОиН и МЗ», — говорится в документе.

Руководителям поручено назначить ответственных лиц по проведению мониторинга посещаемости учащихся и информировать территориальные органы здравоохранения об увеличении фактов отсутствия учеников и педагогов в связи с наличием у них респираторных заболеваний.

Напомним, что республиканский штаб решил возобновить традиционную форму обучения учеников 1-6-х классов в общеобразовательных учреждениях с 6 октября 2020 года.