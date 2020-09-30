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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

С 6 октября ученики 1-6-х классов переходят на традиционную форму обучения

С 6 октября 2020 года ученики 1-6-х классов в общеобразовательных учреждениях переходят на традиционную форму обучения. Такое решение принято на заседании республиканского оперативного штаба.

Отмечается, что в условиях обучения в традиционной форме разработан алгоритм действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм. Согласно ему, за здоровьем учеников и учителей будет следить медперсонал, преподавателям должны измерять температуру и все должны соблюдать масочный режим. В процессе обучения ученики будут сидеть по принципам социального дистанцирования. Им предоставят соответствующие средства для частого мытья рук.

«Необходимо организовать заполнение анкеты о состоянии здоровья и признаках заболевания у членов семьи сотрудников», — заметили в штабе.

В школе должна пройти дезинфекция до прихода детей. Им также предписано наладить работу системы вентиляции учебных заведений и проветривания в классах во время перемен.

При этом в школах не разрешается проводить какие-либо мероприятия, а родителям и представителям других организаций вход в здание запрещен.

Среди учащихся, родителей и сотрудников будет проводиться разъяснительная работа по вопросам соблюдения личной гигиены и использования средств индивидуальной защиты.

В штатном режиме по утвержденному графику будут работать школы, число учеников в которых не превышает 200 человек, гибкий (начало занятий и перерывы в разное время) — не более 350 человек, посменно — до 500 учеников.

Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников 1-х классов, все остальные учатся дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166993/
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