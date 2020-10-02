Выборы-2020. На кого делают ставку партии, рвущиеся в парламент?

Дата-отдел 24.kg собрал и проанализировал базу данных по всем 16 партиям, которые участвуют в выборах. И нашли, чем каждая отличается от соперника. Для сравнения мы брали весь список кандидатов и первые двадцатки, потому что именно у претендентов из начала списка больше шансов попасть в парламент.

Дисклеймер: Мы вытащили интересные факты из данных, которые помогут вам лучше узнать кандидатов на депутатское кресло. Но помните, что выбор нужно делать, основываясь на программе партии и том, что она готова предложить для развития страны.

Дата-редакторы: Айзада Тома, Анастасия Валеева.

Иллюстрации и верстка: Надежда Хабичевская.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане, реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение Интерньюс и его партнеров.