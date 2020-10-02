13:20
USD 79.49
EUR 93.24
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Не все школы Кыргызстана смогут начать обучение в традиционном режиме

Не все школы Кыргызстана смогут начать обучение в традиционном режиме. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он напомнил, что Минздрав и Министерство образования разработали алгоритм для возобновления обучения 2-6-х классов в обычном режиме.

«Важно отметить, что работать смогут только те школы, которые готовы обеспечить санитарные требования», — сказал чиновник.

Нурболот Усенбаев отметил: основанием для возобновления учебы стало отсутствие с начала учебного года вспышки коронавируса среди первоклассников.

Напомним, что республиканский штаб решил возобновить традиционную форму обучения учеников 1-6-х классов в общеобразовательных учреждениях с 6 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167198/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границах
COVID-19. Заразились в мире 34,2 миллиона, число умерших превышает 1 миллион
Готовность исправительных колоний к новой волне COVID-19 оценили эксперты
В Кыргызстане еще 28 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 154 человека
В КР выявили 215 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 47 056
В Караколе закрывают крупные кафе и рестораны
В городе Ош пассажирам рассказали о профилактике ОРВИ и COVID-19
В сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от COVID-19
Казахстан не будет увеличивать количество авиарейсов в Кыргызстан
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
2 октября, пятница
13:20
Увеличение количества регулярных авиарейсов в Россию зависит от эпидситуации Увеличение количества регулярных авиарейсов в Россию за...
13:07
В Бишкеке горит жилой дом
13:06
Для студентов из Кыргызстана может быть организован чартерный рейс в Россию
12:50
В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границах
12:49
Не все школы Кыргызстана смогут начать обучение в традиционном режиме