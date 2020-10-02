Не все школы Кыргызстана смогут начать обучение в традиционном режиме. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он напомнил, что Минздрав и Министерство образования разработали алгоритм для возобновления обучения 2-6-х классов в обычном режиме.

«Важно отметить, что работать смогут только те школы, которые готовы обеспечить санитарные требования», — сказал чиновник.

Нурболот Усенбаев отметил: основанием для возобновления учебы стало отсутствие с начала учебного года вспышки коронавируса среди первоклассников.

Напомним, что республиканский штаб решил возобновить традиционную форму обучения учеников 1-6-х классов в общеобразовательных учреждениях с 6 октября 2020 года.