Завтра в двух жилмассивах не будет холодной воды

Завтра, 1 октября, в двух жилмассивах не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 18.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Ынтымак» и «Арча-Бешик» (с первой по седьмую улицы).

Причина — замена запорной арматуры на водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить по единому номеру Бишкекводоканала 1533, в кол-центр столичной мэрии — 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с фиксацией проблем присылать на WhatsApp 0554182185.