ЦИК аккредитовала 219 международных наблюдателей из 31 страны мира, представляющих 24 международные организации. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, больше всего наблюдателей аккредитовано от Миссии СНГ — 88 человек, еще 47 — от Межпарламентской ассамблеи СНГ. БДИПЧ ОБСЕ представляют 35 наблюдателей, парламентскую ассамблею ОДКБ — 10. От Совета Сотрудничества тюркоязычных государств за выборами будут наблюдать восемь человек. От посольства ФРГ аккредитовано четыре наблюдателя, Японии — три, Ирана — два, Нидерландов, Франции, Израиля, Монголии и Пакистана — по одному.

Кроме того, аккредитованы наблюдатели от центризбиркомов Молдовы (два человека), Украины (два человека), России (два человека), Казахстана (два человека), Азербайджана (два человека), Румынии (один человек).

От фондов имения Зайделя в КР, имени Аденауэра, представительств IFES и KOICA в Кыргызстане наблюдать за выборами будет по одному человеку.

В Центризбиркоме отметили, что ожидается аккредитация еще 39 человек.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.