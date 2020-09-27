Обрушение перехода, где пострадали кыргызстанцы: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил дело о нарушении требований охраны труда после обрушения перехода в Ступино (Подмосковье). Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.

«По результатам проверочных мероприятий принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей» УК РФ», — проинформировала Светлана Петренко.

Ранее Государственная служба миграции КР сообщила, что пострадавшим при обрушении перехода кыргызстанцам выплатят компенсацию.

Пешеходный переход рухнул сегодня утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». Он обрушился на инженерные коммуникации. Одна из версий ЧП — перегрузка. Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил Минздраву Подмосковья и администрации Ступино оказать необходимую помощь пострадавшим.

По последним данным, пострадал 51 человек, 18 из них в тяжелом состоянии.

По сведениям посольства КР в РФ, всего на предприятии ФМ «Лоджистик-Сидорово» работали 169 кыргызстанцев.