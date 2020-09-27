Выборы-2020. Семь самых распространенных вопросов и ответов о голосовании

В Кыргызстане 4 октября состоятся выборы в парламент. Согласно контрольному списку, в стране насчитывается 3 миллиона 466 тысяч избирателей.

Для голосования планируется отпечатать 3 миллиона 522 тысячи 541 бюллетень.

ЦИК напоминает, что исполнить свой гражданский долг кыргызстанец может в течение дня с 8.00 до 20.00 на том участке, к которому прикреплен.

Как заполнить бюллетень, чтобы не испортить его, можно ли фотографировать документ после того, как поставил галочку, и что делать, если, придя на участок, вас не оказалось в списке, 24.kg рассказали в ЦИК.

1 Я подал документы на обмен ID-карты, но мой паспорт еще не готов. Могу ли я проголосовать по другому удостоверению личности? Можно предъявить общегражданский (заграничный) паспорт. Но только при условии, что вы сдали биометрику. Пройти идентификацию нужно было до 19 сентября включительно. Можно также для сверки персональных данных показать служебный или дипломатический паспорт, если он у вас есть. Недействителен только документ гражданина КР образца 1994 года. Справки из ЦОН, что ваша ID-карта находится на обработке, не требуется.

2 Не сдал биометрические данные. Могу ли я голосовать? Если до 19 сентября включительно вы не подали заявление по форме № 2 и не изменили свой избирательный адрес, то 4 октября в день голосования вы сделать этого уже не сможете. Придется голосовать по месту прописки.

3 Я пришел на участок, но меня нет в списке. Что делать? Если вы в положенные сроки сверили себя, и все было в порядке, но, придя на участок, выяснилось, что вас нет в списке, нужно обратиться к председателю УИК. Вероятно, произошел сбой в системе и эту техническую ошибку можно легко устранить. Если обнаружится, что вас без вашего ведома перебросили на другой участок, следует обратиться с жалобой в ЦИК. Это грубое нарушение. Но если вы не позаботились заранее о том, чтобы проверить, на каком участке голосуете и явились на первый попавшийся по принципу, что он ближе к дому, это ваша ошибка и недочет. Отправляйтесь туда, где должны голосовать.

4 Мне пришлось срочно уехать в день голосования. Где я могу исполнить свой гражданский долг? Если вы находитесь в пределах страны, но ранее не подавали заявление по форме № 2, чтобы проголосовать на другом участке, то возможности опустить бюллетень в урну лишаетесь. Если вы выехали за рубеж, то можете проголосовать на территории дипломатического ведомства. Достаточно предъявить паспорт. Если вы сдали биометрику, то препятствий для голосования не будет.

5 Я сдавал биометрику и есть в списках избирателей, но аппарат меня не определяет. Как быть? Традиционно для биометрической идентификации используются подушечки больших пальцев. Если они не определятся, то можно использовать и остальные пальцы. Если и так не получилось, значит, проголосовать вам не удалось. Вы можете обратиться с жалобой в УИК, а также подойти к независимым наблюдателям, попросить их, чтобы зафиксировали этот факт, дабы вашим голосом никто не смог воспользоваться.

6 Пришел на участок. Что делать дальше? Для начала необходимо удостоверить свою личность, пройти процедуру идентификации по отпечаткам пальцев, получить чек с номером в списке избирателей и идти в кабинку для голосования. Если аппаратура не сработает и удастся пройти процедуру идентификации со второго раза, то вы получаете на руки два чека, подтверждающих, что вы обозначили свое присутствие на участке.