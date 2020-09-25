Школы, больницы, планшеты. На что можно было потратить деньги вместо выборов

Центральная избирательная комиссия сформировала и утвердила смету на 446 миллионов 900 тысяч cомов. Но в середине сентября Центризбирком утвердил дополнительную смету расходов на подготовку и проведение парламентских выборов. Ее увеличили на 729 тысяч 800 сомов для финансирования дополнительно образованных участковых избирательных комиссий в Оше.

В итоге выборы обойдутся государственной казне в 447 миллионов 726,5 тысячи сомов.

Мы решили подсчитать, на что можно было потратить эти средства, если бы государство отказалось от плебисцита в условиях вспышки коронавируса. Выяснилось, что можно было построить 6 школ. Или закупить 13 тысяч персональных компьютеров для школ страны.

А можно было купить почти 30 тысяч планшетов по 15 тысяч сомов каждый, чтобы создать школьникам хоть какие-то условия для дистанционного обучения.