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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. ЦИК сократила расходы на кампанию на 100 миллионов сомов

ЦИК оптимизировал смету расходов и на 100 миллионов сократил траты на избирательную кампанию. При этом в целях повышения финансовой прозрачности были сформированы новые подходы к учету и отчетности по выделяемым из бюджета средствам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что новым подходом к формированию сметы расходов избирательных комиссий и последующему финансированию нижестоящих комиссий является передача в ТИК денег только по защищенным статьям расходов — «Заработная плата», «Отчисления в Соцфонд», «Расходы на служебные поездки», «Приобретение прочих товаров и услуг» (расходы на обучение: питание, суточные).

Другие статьи «Плата за услуги связи», «Транспортные расходы», «Приобретение прочих товаров и услуг», «Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей» оплачиваются Центральной избирательной комиссией в централизованном порядке согласно закону о госзакупках.

Уточняется, что проведенной оптимизацией Центральная избирательная комиссия сформировала и утвердила смету на 446 миллионов 900 тысяч cомов.

Центризбирком предусматривает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей и членов избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов, сумма которых составит около 60 миллионов сомов.

По этому вопросу проводится работа с международными партнерами, и ряд из них — ПРООН, KOIСA, ОБСЕ, посольства Японии, Южной Кореи, Германии, Швейцарии, ЮСАИД.

При утверждении сметы восемь членов ЦИК проголосовали за, против был один.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159879/
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