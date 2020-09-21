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Общество

Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны

Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По ее данным, помимо граждан Кыргызстана въезжать в Россию могут граждане Беларуси, Казахстана, и Кореи.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении.

Как уточнили 24.kg в международном аэропорту «Манас», пока рейсы будут выполняться два раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик».

Согласно действующему порядку, все иностранные граждане, в том числе кыргызстанцы, должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

На сегодняшний день из Кыргызстана можно вылететь в Турцию, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Россию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165839/
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