Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По ее данным, помимо граждан Кыргызстана въезжать в Россию могут граждане Беларуси, Казахстана, и Кореи.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении.

Как уточнили 24.kg в международном аэропорту «Манас», пока рейсы будут выполняться два раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик».

Согласно действующему порядку, все иностранные граждане, в том числе кыргызстанцы, должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

На сегодняшний день из Кыргызстана можно вылететь в Турцию, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Россию.