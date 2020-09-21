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Общество

В некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека 22 и 23 сентября не будет воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду.

22 сентября с 9.00 до 17.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилмассивах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо». 23 сентября с 9.00 до 18.00 — в районе, ограниченном улицами Ден Сяопина, Профсоюзной, Лумумбы, Кустанайской.

В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165800/
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