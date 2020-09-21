Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке

В минувшую субботу в ресторане отеля Sheraton в Бишкеке экс-премьер-министр Омурбек Бабанов провел пышное мероприятие — кыз узатуу (проводы невесты). Бывший лидер партии «Республика» выдает замуж старшую дочь Айпери.

Близкие семьи Бабановых сообщили, что жениха зовут Санжар. «Они нашли друг друга в Лондоне во время учебы в Великобритании», — уточнили редакции.

Как ранее сообщало 24.kg, политик, оставивший карьеру, станет сватом экс-председателя Счетной палаты, бывшего губернатора Чуйской области Азамата Кангельдиева. Отметим, что последний был также депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт».

Свадьба планировалась еще весной. Однако из-за пандемии коронавируса торжества были перенесены на более поздний срок.

Отмечается, что церемония проходила в узком кругу в присутствии самых близких и родных.

Гостями мероприятия также стали некоторые политики и общественные деятели. Присутствующим запретили вести фото- и видеосъемку.