Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери

Бывший депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов выдает замуж старшую дочь Айпери. Об этом сообщили собственные источники 24.kg.

Известно, что свадебное торжество состоится за границей, по предварительным данным, в Стамбуле.

Бывший лидер партии «Республика» станет сватом экс-председателя Счетной палаты, бывшего губернатора Чуйской области Азамата Кангельдиева. Отметим, что последний был также депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт».

Фото из интернета. Айпери Бабанова

Айпери — старшая дочь Омурбека Бабанова. Она окончила в Бишкеке школу № 61 и уехала учиться в Лондон.

По некоторым сведениям, девушка учится в Cass Business School.

Среди ее друзей на странице Facebook есть Санжар Кангельдиев, который тоже учится в Лондоне.