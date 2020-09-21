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Общество

Журналисты страны предлагают партиям подписать договор о свободе слова

Журналисты Кыргызстана выступают за диалог с политическими партиями, участвующими в парламентских выборах-2020 для улучшения ситуации.

Как полагают инициаторы акции, совместными усилиями медиасектор может внести свой вклад в укрепление свободы слова, независимость СМИ и интернета в нашей стране.

«Все мы были свидетелями последних законотворческих инициатив Жогорку Кенеша шестого созыва и действий правоохранительных органов, негативно повлиявших и все еще влияющих на работу медиасектора. Существуют опасения, что подобная тенденция будет продолжена следующим созывом парламента», — прокомментировали инициаторы.

Договор о свободе слова, подготовленный инициативной группой представителей медиасектора, уже поддержали ведущие СМИ и журналисты, неправительственные организации, блогеры, медиаторы и эксперты.

«За 29 лет суверенитета Кыргызстана в стране периодически предпринимаются попытки законодательно ограничить свободу слова, ввести дополнительные ограничения для средств массовой информации и граждан. Становится нормой физическое и моральное давление на журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей и просто активных граждан. Попытки ограничить свободу слова были связаны с намерениями:

— не допустить выявления и широкого обсуждения значимых для общества социальных, экономических и политических проблем;
— скрыть от общества, что на государство оказывается давление со стороны немногочисленных групп влияния в ущерб широким слоям граждан;
— создать механизмы, защищающие скрытые привилегии, коррупционные схемы и «теневые» потоки;
— ограничить возможности граждан реально влиять на политику и требовать от политической элиты защиты и продвижения своих прав и свобод.

Представители медиасектора отчетливо осознают, что ограничение свободы слова негативно сказывается на развитии Кыргызстана, и считают, что именно сейчас накануне выборов договоренность и взаимодействие политических партий и медиасектора помогут преодолеть эту порочную практику», — говорится в договоре.

Представители медиасектора призывают партии взять на себя ответственность за обеспечение свободы слова, демократии и прав человека.

Присоединение к договору о свободе слова свидетельствует в поддержку нижеследующего:
● принимаемые парламентом новые законы и подзаконные акты должны поощрять и содействовать развитию свободы слова;
● публичные выборные (политические) лица, государственные и муниципальные служащие могут подвергаться обоснованной критике за свою деятельность или бездеятельность;
● не допускать практику использования правоохранительных и судебных органов для ограничения свободы слова, включая преследование за комментарии в социальных сетях и других интернет-ресурсах;
● гарантировать доступ граждан к получению разносторонней информации, создавая условия для свободной деятельности СМИ и социальных сетей;
● восстановить нормы, защищающие свободу слова и журналистов, в том числе, предусматривающие ответственность за нарушения законодательства о доступе к информации;
● обеспечить обязательное прохождение экспертиз и анализа регулятивного воздействия проектов законов в области СМИ и свободы слова;
● обеспечить обязательное участие представителей независимых медиа и экспертов в области СМИ и свободы слова в разработке нормативных правовых актов, регулирующих медиасектор;
● принять нормы, обеспечивающие внедрение навыков медиаграмотности в образовательные программы среднего и высшего профессионального образования;
● поощрять принятие нормативных правовых актов, направленных на развитие рыночных отношений в медиасфере;
● внедрить механизм государственного социального заказа на производство и распространение национального медиаконтента;
● обеспечить прозрачность и публичность процедуры составления социального пакета телеканалов и/или радиоканалов эфирного цифрового наземного вещания в КР (критерии отбора должны разрабатываться совместно с представителями независимых медиа и экспертов в области СМИ и свободы слова);
● продолжить реформу государственных СМИ;
● создать правовую защиту СМИ, государственных органов и граждан от кибератак и угроз (DOS\DDOS и прочего);
● обеспечить равенство кыргызстанских и иностранных СМИ в создании и распространении не менее 50 процентов теле- и радиопередач отечественного производства и на государственном языке, в том числе через адаптацию контента иностранных каналов местными сетевыми партнерами;
● внедрить нормы, устанавливающие в кратчайшие сроки рассмотрения госорганами, органами местного самоуправления и иными организациями с участием государства, запросов о доступе к информации, поступивших от представителей медиасектора;
● предоставлять доступ журналистам и другим представителям медиасектора к информации в период ЧС и ЧП.

Осознавая важность обеспечения свободы слова для демократического развития страны, политические партии, участвующие в парламентских выборах 2020 года, присоединяются к договору и выражают намерение взаимодействовать с медиасектором ради защиты свободы слова в Кыргызстане«, — говорится в документе.

24 сентября инициаторы подписания договора о свободе слова намерены встретиться с представителями партий и обсудить проблему.

С инициативой защитить свободу слова в Кыргызстане выступили Общественное объединение «Журналисты», независимый союз журналистов, проект «Медиа диалог».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165756/
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