В Бишкеке пройдет акция «Узнай свое давление»

В Бишкеке с 21 по 25 сентября пройдет акция «Узнай свое давление». Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.

Кроме того, 26 сентября в парке Здоровья («Адинай») с 9.00 до 14.00 пройдет мероприятие по сдаче крови, приуроченное ко Дню донора крови Кыргызстана. У желающих также измерят артериальное давление.

В центре отметили, что цель мероприятий — повышение информированности и знаний населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, об основных факторах риска гипертонической болезни, побуждение населения контролировать свои основные показатели здоровья, а также призыв к людям стать добровольным донором крови и спасти жизнь нуждающихся.

Контактные номера: 0312312848, 0772948928.