На 101-м году жизни скончался известный госдеятель Омутай Егимбаев

На 101-м году жизни скончался видный общественный и государственный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Омутай Егимбаев. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

Фото аппарата президента. На 101-м году жизни скончался видный общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Омутай Егимбаев

Омутай Егимбаев родился 5 мая 1919-го в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области.

С 1968 по 1985 год трудился старшим референтом по кадрам в аппарате Совета министров Киргизской ССР. С сентября 1985-го являлся персональным пенсионером за особые заслуги.

Награжден Почетной грамотой и грамотой Верховного Совета Киргизской ССР. Дважды становился депутатом Верховного Совета пятого и шестого созывов. По решению сессии Верховного Совета пятого созыва был избран председателем бюджетной комиссии. Избирался также членом, кандидатом в члены ЦК и членом ревизионной комиссии ЦК Компартии Киргизии.

После выхода на персональную пенсию в течение 17 лет был членом бишкекского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, являлся почетным членом президиума этого совета. С 1993 года Омутай Егимбаев — председатель Совета ветеранов при трудовом коллективе управления делами Совета министров Киргизской ССР.