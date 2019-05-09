Всегда на передовой. Как радист Омутай Егимбаев после войны комсомол возрождал

Ветеран Великой Отечественной войны Омутай Егимбаев накануне Дня Победы отметил 100-летний юбилей. В день нашей беседы он ждал гостей из правительства — много лет отдал партийной работе, помогал восстанавливать комсомольские организации после войны, развивать, как это сегодня принято называть, регионы страны.

Война не спрашивает

Омутай Егимбаев родился 5 мая 1919 года в Кой-Таше. После школы поступил во Фрунзенский зооветеринарный техникум.

«После его окончания нас, 32 человека, спросили, кто хочет поехать в самые дальние районы. Я вызвался. Направили в Чаткал», — вспоминает ветеран.

Через полтора года его перевели в Сузакский район заведующим ветеринарным участком. В 1939 году призвали в армию в город Лепель (Беларусь) радистом в кавалерийский полк.

«В 1940-м, во время Финской войны, нас из кавалеристов сделали лыжниками и перекинули на финский фронт. Приехали на Карельский перешеек. Сказали, что завтра пойдем в наступление. Но объявили перемирие, нас перевели в Карабах в город Степанакерт», — говорит он.

Подходило время демобилизации, солдаты уже начали собираться домой, как объявили о начале войны. Планы и надежды увидеть родителей, родных рухнули.

Фото из архива Омутая Егимбаева. С фронтовиками-однополчанами

Омутая Егимбаева и товарищей направили в Иран, охранять границу. Советский Союз опасался возможной агрессии со стороны Турции и держал в Иране свои войска до 1946 года. Однако некоторые части перекинули на южный фронт, когда в 1942 году Гитлер сосредоточил огромную армию под Сталинградом. Перед отправкой Омутаю Егимбаеву вручили партбилет.

Наша задача была не пропустить противника далее линии фронта. Мы не ходили в атаку, держали оборону. Но и в этом случае не удалось избежать человеческих потерь. Конечно, не таких массовых, как в других подразделениях. После победы в Сталинграде советских войск нас снова перекинули в Иран. Омутай Егимбаев

Ветеран вспоминает, что тогда говорили о словах, сказанных Сталиным Жукову, что сейчас идет война моторов и нельзя допустить, чтобы они остались без топлива, чтобы враг взял Баку. На этом участке он пробыл до самого окончания войны.

Отправляя нас на фронт, мама спрашивала, вернемся ли

В 1946 году однополчан постепенно начали отпускать по домам, а на Омутая Егимбаева все не выходил приказ.

Когда мы вернулись в Иран, в дивизии прошел конкурс радистов и я занял первое место по азбуке Морзе. Тогда командир дивизии генерал-майор Леонид Сланов приказал меня перевести в его распоряжение в штаб дивизии и назначить начальником дивизионной радиостанции. Омутай Егимбаев

Дело очень ответственное. Радиостанции установлены на больших американских грузовиках «Студебекер» и «Форд». По словам Омутая Егимбаева, у них была самая большая на тот момент мощность — по ним связывались с бомбардировщиками дальней авиации.

Генерал Сланов приказал не отпускать меня домой, пока не подготовлю смену радистов. Почти год еще продержали.

Когда вернулся домой, родители уже совсем старые были. Мама очень тихая, спокойная, ее односельчане за такой характер называли Момун апа (тихая, спокойная). Родители воспитали четверых сыновей и дочку.

Когда мама отправляла сыновей на фронт, все спрашивала, вернемся ли мы. Двое братьев погибли. Омутай Егимбаев

Старший был секретарем комсомольской организации в селе Кок-Джар, куда семья переехали еще до войны. Он погиб под Москвой. Младший служил в Каменец-Подольском на Украине. От него Омутай Егимбаев получил два письма. В одном он писал, что стал сапером, а во втором, что освоил еще специальность минера.

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Омутая Егимбаева с юбилеем и Днем Победы поздравил начальник Генштаба генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев

Когда часть вернули в Иран, радист несколько раз писал рапорты начальнику штаба и командиру дивизии, просил отправить на фронт, на передовую, что два брата погибли.

Просился на «Катюши» или радистом. Но почему-то меня не перевели… Омутай Егимбаев

Жизнь после войны

Когда вернулся домой, друзья «сосватали» вчерашнему солдату одну девушку. Во время войны она работала секретарем сельского совета. Поженились и прожили вместе 44 года. В 2008 году она ушла. Пара воспитала пятерых детей, всем дала образование.

Фото из личного архива Омутая Егимбаева. С любимой супругой

У меня 21 внук, 10 правнуков (тут аксакал сбился в подсчетах), праправнуки есть. Дети не забывают, постоянно приходят, дежурят рядом. Мы жили ради детей, воспитали их добрыми и отзывчивыми. Омутай Егимбаев

После войны пригласили работать инструктором в ЦК комсомола во Фрунзе. На пленуме перед ними поставили задачу возродить комсомольские организации и ячейки.

Многие комсомольцы ушли на фронт, ячейки распались. И снова на передовой. В солдатской форме объехал Ошскую, Джалал-Абадскую, Фрунзенскую области. Омутай Егимбаев

Услышав, что во Фрунзе организовали республиканскую партийную школу, обратился в ЦК КП Киргизии ко второму секретарю Абды Суеркулову с просьбой помочь в зачислении.

Фото из личного архива Омутая Егимбаева. Выпускники Республиканской партийной школы, 1951 год

Через два года окончил ее с отличием. Затем работал лектором Фрунзенского обкома партии, ездил по фрунзенской долине, читал лекции про сталинские полезащитные полосы — зеленые насаждения, чтобы защищать от ветра. Потом работал инструктором отдела пропаганды ЦК, ответственным организатором партийного отдела Ошской, Джалал-Абадской и Тань-Шаньской областей.

Фото из архива Омутая Егимбаева. Участники IV-й сессии Верховного Совета СССР, декабрь 1955

«В один день вызывает первый секретарь ЦК Исхак Раззаков на бюро, где меня утвердили заместителем отдела парторга ЦК. Это большая должность. Пять лет проработал с Исхаком Раззаковым. Он был моей партийной школой. В 1955 году он меня вызвал и сказал: «Оказывается, у вас неоконченное высшее образование, езжайте в Москву, в высшую партийную школу», — вспоминает ветеран.

Партийная работа

Окончил ее с отличием. Только по географии на «хорошо». Но преподаватель никому не ставил «отлично», говоря, что сам на пятерку не знает предмет. Омутай Егимбаев

После возвращения в Киргизию назначили первым секретарем Кировского райкома партии (Таласская область).

«Сначала отказывался, потому что не работал на этой должности. Потом услышал, что в районе за 10 лет 9 первых секретарей уволились по разным причинам. «Не буду ли десятым?» — спросил. Проработал 5 лет. Так я нарушил этот цикл», — смеется ветеран.

Дела шли неплохо. В один день пришло письмо: ЦК КПСС просит одного человека из республики в делегацию Компартии в Монголию. Выбрали Омутая Егимбаева.

Фото из личного архива Омутая Егимбаева. В составе делегации КПСС в Монголию

Потом работал в производственном управлении, председателем райисполкома Чуйского и Кеминского районов.

«Однажды приехал председатель совета министров Киргизской ССР Болот Мамбетов и говорит: «Покажи мне хлебные поля ваших колхозов-совхозов». У него сложилось неплохое впечатление. «Вы два плана дадите», — и уехал», — говорит он.

Фото из личного архива Омутая Егимбаева. Визит члена Политбюро ЦК КПСС Геннадия Воронова

Что делать? Собрал тогда председатель райисполкома активистов, председателей колхозов, совхозов, специалистов.

Организовали «Шербет Суу». Это такая технология полива, когда удобрения смешивают с водой, которой поливают поля.

В итоге сдали 4,5 плана

Но дальнейший путь по карьерной лестнице оборвал инфаркт. Ветеран вспоминает, что случился он по дороге на собрание животноводов на джайлоо.

Привезли в больницу в Токмак. Врачи сказали, что транспортировать во Фрунзе нельзя. Приехали врачи. ВТЭК поставил I группу инвалидности. Омутай Егимбаев

Но сидеть без дела Омутай Егимбаев не привык. Поэтому через какое-то время обратился к Турдакуну Усубалиеву с просьбой о трудоустройстве.

Фото из личного архива Омутая Егимбаева. Ветеран бережно хранит свои удостоверения

«Прошел еще раз ВТЭК, дали вторую рабочую группу. Пошел работать в Совмин. Параллельно занимался ветеранской работой. Меня избрали председателем совета ветеранов Совмина. Я им до сих пор являюсь», — говорит ветеран.