COVID-19. Резкий скачок числа заболевших во многих странах

Резкий скачок числа больных пневмонией зафиксировали в Казахстане. За прошедшие сутки в соседней стране выявили 408 новых случаев заболевания, передает Tengrinews.kz.

Существенно увеличилось число заболевших и во многих других странах. На этой неделе зафиксировали новый рекорд глобального суточного прироста за все время пандемии.

За день, пишет Deutsche Welle, вирус SARS-CoV-2 обнаружили почти у 308 тысяч жителей планеты. Больше всего инфицированных выявили в Индии, США, Бразилии и Испании.

В ряде стран число новых зараженных превысило пиковые показатели весны. Вспышки заболеваемости отмечаются по всей Европе — антирекорды побиты во Франции и Великобритании, заболевание распространяется с новой силой в Испании и Чехии.

Разные государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. Так, власти Армении объявили карантин на всей территории страны до 11 января 2021 года. В Великобритании вновь запретили собираться группами больше шести человек. Израиль стал первым в мире государством, в котором вводится повторный локдаун — на три недели — с 18 сентября.

Второй волны заболевания коронавирусом ждали в конце осени, но, возможно, он наступит раньше. ВОЗ официально предупредила о росте смертности в ближайшие месяцы и призвала не слишком надеяться на вакцины.

При этом появилась информация, что переболевший коронавирусом человек может выделять его и быть опасным для окружающих до 90 дней после выздоровления. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Она отметила высокую вероятность того, что вирус при этом может оставаться активным, а у носителя не будет никаких симптомов.