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Общество

Полная деградация городской среды. Илья Варламов выпустил репортаж о Бишкеке

Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов опубликовал почти часовой репортаж из Бишкека.

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Он описал, как сегодня выглядит столица Кыргызстана, и раскритиковал власти.

«Власти Бишкека настолько не любят людей, что превратили город в один большой рекламный щит и уничтожили дороги. В подземных переходах и на каждом углу рынки, а во дворах вместо детских площадок стоят заправки. Полная деградация городской среды делает столицу Кыргызстана абсолютно непригодной для жизни. Но, что интересно, люди не просто здесь живут, многие из них в упор не видят проблем и защищают свой город», — подчеркнул Илья Варламов.

Напомним, что российский журналист приехал в Бишкек 2 сентября. На следующий день он отправился изучать город. Журналист сразу же отметил не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165277/
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