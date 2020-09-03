В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке

Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов вчера ночью прилетел в Бишкек. Он стал активно делиться своими первыми впечатлениями о столице Кыргызстана в Instagram и Twitter.
Соцсети отреагировали на приезд Ильи Варламова позитивно. Некоторые признались, что давно следят за сообщениями блогера, и предложили встретить его в аэропорту.
Но большинство бишкекчан честно предупредили российского блогера о нынешнем состоянии столицы Кыргызстана: написали о мусоре, новостройках, ситуации на дорогах.
«Посоветуйте, где надо вкусно есть в Бишкеке? Чтобы посуда была без отбитых краев (прости, «Нават»)», — написал Илья Варламов.
Журналист отметил и не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город набегу», — комментирует он видео в Instagram.
Отметим, что Илья Варламов — блогер-путешественник. Он снимает материалы о градостроительстве и проблемах в этом секторе. Его выпуски на YouTube набирают до миллиона просмотров.