21:24
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Общество

В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке

Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов вчера ночью прилетел в Бишкек. Он стал активно делиться своими первыми впечатлениями о столице Кыргызстана в Instagram и Twitter.

Читайте по теме
Российский блогер Илья Варламов хочет в Бишкек. Как на это отреагировали соцсети

Соцсети отреагировали на приезд Ильи Варламова позитивно. Некоторые признались, что давно следят за сообщениями блогера, и предложили встретить его в аэропорту.

Но большинство бишкекчан честно предупредили российского блогера о нынешнем состоянии столицы Кыргызстана: написали о мусоре, новостройках, ситуации на дорогах.

«Посоветуйте, где надо вкусно есть в Бишкеке? Чтобы посуда была без отбитых краев (прости, «Нават»)», — написал Илья Варламов.

Ранее он поужинал в чайхане, где ему принесли бешбармак в посуде с отколотыми краями.

Журналист отметил и не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город набегу», — комментирует он видео в Instagram.

Во время прогулки гость обнаружил подтопленный участок улицы Тыныстанова возле Русского драмтеатра. «Бегать по Бишкеку очень интересно, точнее сложно. Что-то затопило, повсюду лужи. Потрясающе!» — отметил Илья Варламов.

Он подчеркнул, что в Бишкеке слишком мало хороших дорог. «В городе все раздолбано, на каждом шагу стоят охранники и запрещают фотографировать. Если бы каждого, кто запрещает делать фото, отправить на дорожные работы — в городе был бы порядок», — считает журналист.

«Это нечто в Бишкеке называется парком, я сначала не поверил», — так прокомментировал вид нового Парка здоровья в Бишкеке, который мэрия столицы построила совсем недавно, а Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить зеленой зоне имя погибшей студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой.

Отметим, что Илья Варламов — блогер-путешественник. Он снимает материалы о градостроительстве и проблемах в этом секторе. Его выпуски на YouTube набирают до миллиона просмотров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163981/
просмотров: 1528
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в Бишкеке: какие ограничения по-прежнему действуют
Мэрия обещает освободить центр Бишкека от частных бусов. Какие маршрутки уберут
Российский блогер Илья Варламов хочет в Бишкек. Как на это отреагировали соцсети
Выборы-2020. ЦИК обещает проверить массовую регистрацию сельчан в Бишкеке
В центре Бишкека загорелась машина
В Бишкеке задержали мужчину, напавшего на женщину с ножом
В Бишкеке на улице Толстого насмерть сбили женщину
В Бишкеке горожанин жалуется на разрушенное здание
Жуткие условия. В соцсетях обсуждают мини-зоопарк на страусиной ферме
В Бишкеке няня ударила своего воспитанника-аутиста
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
21:23
Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера горячей линии Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера г...
21:19
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: днем без осадков
20:46
«Северэлектро» проложило кабель, но не восстановило потом тротуары во дворе
20:35
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»