В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке

Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов вчера ночью прилетел в Бишкек. Он стал активно делиться своими первыми впечатлениями о столице Кыргызстана в Instagram и Twitter.

Читайте по теме Российский блогер Илья Варламов хочет в Бишкек. Как на это отреагировали соцсети

Соцсети отреагировали на приезд Ильи Варламова позитивно. Некоторые признались, что давно следят за сообщениями блогера, и предложили встретить его в аэропорту.

Но большинство бишкекчан честно предупредили российского блогера о нынешнем состоянии столицы Кыргызстана: написали о мусоре, новостройках, ситуации на дорогах.

«Посоветуйте, где надо вкусно есть в Бишкеке? Чтобы посуда была без отбитых краев (прости, «Нават»)», — написал Илья Варламов.

Ранее он поужинал в чайхане, где ему принесли бешбармак в посуде с отколотыми краями.

Журналист отметил и не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город набегу», — комментирует он видео в Instagram.

Во время прогулки гость обнаружил подтопленный участок улицы Тыныстанова возле Русского драмтеатра. «Бегать по Бишкеку очень интересно, точнее сложно. Что-то затопило, повсюду лужи. Потрясающе!» — отметил Илья Варламов.

Он подчеркнул, что в Бишкеке слишком мало хороших дорог. «В городе все раздолбано, на каждом шагу стоят охранники и запрещают фотографировать. Если бы каждого, кто запрещает делать фото, отправить на дорожные работы — в городе был бы порядок», — считает журналист.

«Это нечто в Бишкеке называется парком, я сначала не поверил», — так прокомментировал вид нового Парка здоровья в Бишкеке, который мэрия столицы построила совсем недавно, а Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить зеленой зоне имя погибшей студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой.

Отметим, что Илья Варламов — блогер-путешественник. Он снимает материалы о градостроительстве и проблемах в этом секторе. Его выпуски на YouTube набирают до миллиона просмотров.