Адвокат Ассоль Молдокматовой обратился к российскому ведущему Артуру Цветкову

Адвокат Ассоль Молдокматовой Рустам Абдурауфов записал видеообращение к российскому телеведущему Артуру Цветкову. Роликом он поделился с 24.kg.

Читайте по теме Телеведущий Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион

«Уважаемый Артур Цветков, я, как представитель Ассоль Молдокматовой, заявляю, что никаких документов, свидетельствующих о фактах наличия исковых заявлений в Кыргызстане или России, ею не получено. Поэтому прошу вас или ваших адвокатов отправить данные документы. После чего мы будем вести беседы только в суде», — заявил Рустам Абдурауфов.

Отметим, что российский ведущий и шоумен Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram. По его словам, конфликт с сотрудником общепита из Кыргызстана подхватила Ассоль Молдокматова и назвала Артура Цветкова «нацистом».

Напомним, что Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве. Видео инцидента распространили в соцсетях. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника. Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов столицы РФ приняли.